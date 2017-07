Ve věku 90 let let zemřel 16. července historik umění a výtvarník Josef Císařovský. ČTK to řekl jeho syn Petr Císařovský. Jako teoretik se věnoval meziválečné avantgardě české i ruské, za normalizace publikovat ani vystavovat nemohl. Ve svých výtvarných dílech zpracovával i okamžiky a deziluzi po srpnové okupaci z roku 1968, vytvořil také objekty reflektující Chartu 77, jejímž byl signatářem. Poslední rozloučení s Josefem Císařovským bude 25. července v 11:00 ve velké obřadní síni krematoria v Praze - Strašnicích.