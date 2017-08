Ve věku 81 let zemřel básník, překladatel a historik umění Jiří Kuběna. ČTK to sdělili zástupci nakladatelství Host, které jeho dílo vydává. Do roku 1989 Kuběna, vlastním jménem Jiří Paukert, publikoval pouze v samizdatu a exilu. Po roce 1989 se stal kastelánem hradu Bítova, kde léta žil a kde v 90. letech uspořádal několik celostátních setkání českých básníků a kritiků. Spolu s Václavem Havlem, Pavlem Švandou, Violou Fischerovou nebo Věrou Linhartovou patřil ke generaci takzvaných šestatřicátníků. Kromě řady básnických sbírek vydal výbor Krev ve víno, knihu esejů Paní na Duze a knihu vzpomínek Paměť básníka. Nakladatelství Host dokončuje vydání celého jeho souborného díla v osmi svazcích. V roce 1998 byl prezidentem Václavem Havlem vyznamenán Medailí Za zásluhy v oblasti kultury a umění I. stupně.