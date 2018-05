Ve věku 71 let zemřel bývalý generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan

Zemřel bývalý generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan. Bylo mu 71 let. Jak uvedl Český rozhlas Radiožurnál, oznámila to jeho rodina. Rozhlas vedl Duhan od roku 2010. Krátce po revoluci byl také ředitelem tehdejšího Československého rozhlasu. V éteru po sobě zanechal nesmazatelnou stopu v podobě tří nových stanic - Český rozhlas Plus, Jazz a Rádio Junior. Peter Duhan byl původně vystudovaný scénárista, k novinařině se dostal až později. V roce 2015 ze zdravotních důvodů rezignoval. Poslední rozloučení je naplánované na 14. května v pražském kostele svatého Michala v Jirchářích.