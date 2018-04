Ve Vatikánu odhalí bronzovou sochu světce vyrobenou v Horní Kalné

Bronzová socha svatého Řehoře z Nareku od sochaře a výtvarníka Davida Babajana, která vznikla v Horní Kalné na Trutnovsku, by měla být ve čtvrtek 5. dubna slavnostně odhalena v zahradách Vatikánu v Římě. ČTK to řekl spolumajitel umělecké slévárny Pavel Horák. "Je to jedinečná socha. Jde o dva metry velké dílo a přitom sochař na ní vytvořil detaily, jako by šlo o šperk. To se běžně nedělá," řekl ČTK Horák. Sochu převezl do Vatikánu začátkem března. "Zástupci Vatikánu, kteří dílo přebírali, byli nadšeni, překvapeni. Znali sochu podle modelu, ale když viděli tak rozměrný bronz, byli dojati," řekl ČTK Horák.

Socha svatého Řehoře z Nareku je darem Arménie papeži Františkovi. Francouz s arménskými kořeny David Babajan ČTK již dříve řekl, že současný arménský prezident Serž Sarkisjan daroval papeži Františkovi nejprve sochu malou, papežovi se velmi líbila, a prezident mu nabídl jménem Arménie, že by mohl dostat darem větší.