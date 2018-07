Ve Varech uvedou Němcův film ze srpnové okupace a zahraje Mišík

Filmový festival v Karlových Varech se dnes přehoupne do druhé třetiny. Vedle desítek projekcí a uvedení dalších soutěžních filmů nabídne první české představení filmu Jana Němce Oratorium pro Prahu, který vznikl sestřihem záběrů pořízených Němcem v pražských ulicích 21. srpna 1968. Záběry z invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa se pak podařilo propašovat do rakouské televize, která je tehdy odvysílala, a díky tomu Západ o událostech v Československu dostal nezkreslené informace.

V České republice Oratorium pro Prahu zatím uvedeno nebylo. Festival ho dnes představí večer v letním kině po koncertě Vladimíra Mišíka. Poté bude ještě promítán film Juraje Herze Spalovač mrtvol. Z hlavní soutěžní sekce bude dnes uveden turecký film Bratři, jeden ze čtyř soutěžících debutů.