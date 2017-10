Ve středu budou na protest půl hodiny zavřené některé lékárny

Spolu s praktickými a dalšími lékaři budou ve středu protestovat i lékárníci. Některé lékárny budou zavřené symbolicky na půl hodiny mezi 10:30 a 11:00. Podle mluvčí České lékárnické komory (ČLnK) Michaely Bažantové zatím není jasné, kolik lékáren se do protestní akce zapojí. Zavřou zejména ty, které nepatří do žádné sítě lékáren. Největší síť Dr. Max protest podporuje, její lékárny ale zůstanou otevřené. Druhá největší síť, lékárny Benu, bude mít také otevřeno. Lékárníkům vadí hlavně to, že připravovaný návrh úhradové vyhlášky pro ně nepočítá s žádnou kompenzací za zavedení elektronického receptu. Lékaři budou všechny recepty přes počítač vydávat povinně od ledna příštího roku, lékárnám ale podle ČLnK novinka prodlouží práci až třikrát. Podle Grémia majitelů lékáren, které sdružuje 1186 veřejných lékáren, má protest upozornit na dlouho neřešené problémy. Těmi jsou třeba diskriminace pacientů systémem rozdílných doplatků na léky a zavedením čekacích listin na dodávky léků, sdělil ČTK předseda grémia Marek Hampel. Také podle něj klesají příjmy lékáren, zatímco rostou náklady, třeba na výpočetní techniku a software. "Stát na majitele lékáren přenáší další administrativní náklady v souvislosti s kontrolním hlášením, zavedením EET a připravovaným plošným spuštěním elektronických receptů," doplnil. V Česku je asi 2800 lékáren. V posledních letech bylo podle ČLnK uzavřeno několik desítek lékáren, které byly v obci jediné. Dalších 600 je podle komory existenčně ohroženo.