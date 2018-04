Ve čtvrtek padly teplotní rekordy na většině stanic, v Doksanech bylo 26,8

Na většině meteorologických stanic v Česku měřících déle než 30 let padly ve čtvrtek teplotní rekordy. Nejvyšší teplotu z těchto stanic zaznamenaly Doksany na Litoměřicku s 26,8 stupně Celsia. ČTK to řekli pracovníci Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Jeden z nejstarších rekordů padl v Přerově, odolával více než jedno století.

Ze 147 stanic, které sledují počasí přes 30 let, byly překonány rekordy pro 12.duben na 116. Výrazné byly i teploty na mladších stanicích. Třeba stanice v Karviné, která měří 27 let, zaznamenala rovných 27 stupňů nad nulou. Rekordy neodolaly ani na většině z deseti stanic v Česku, které fungují již déle než 100 let.