Ve 35 městech se dnes koná poradenská akce Den bez dluhů

Se zvládáním dluhů by mohla dnes lidem pomoci poradenská akce Den bez dluhů. Koná se ve 35 městech ve vybraných pobočkách úřadu práce. Odborné poradenství je zdarma. Pořadatelé do šestého ročníku vybrali místa s největší nezaměstnaností a největším počtem exekucí.

Podle mapy exekucí, kterou na jaře zveřejnily Otevřená společnost a Ekumenická akademie, má nějakou exekuci v Česku v průměru každý jedenáctý člověk nad 15 let. Průměrná jistina činí 75.712 korun. Nejzadluženějším okresem je Most, exekuci tam má pětina patnáctiletých a starších obyvatel. Nejvyšší průměrnou částku na exekuci mají Pražané, a to 116.608 korun. Nejvyšší podíl lidí s exekucí je v Ústeckém a Karlovarském kraji, nejnižší na Vysočině a ve Zlínském kraji.