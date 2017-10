Válečný hrdina bude mít v místě svého skonu pamětní desku

Válečný hrdina plukovník František Truhlář bude mít v místě svého tragického skonu v Lomnici nad Popelkou pamětní desku. Odhalena bude příští týden v sobotu při vzpomínkové akci 100. výročí Truhlářova narození. "Příběh Františka Truhláře je neuvěřitelným příkladem pevného charakteru, morální síly a odhodlání překonat nepřízeň osudu," uvedl místostarosta Lomnice Zdeněk Rajm. O životních osudech československého letce, střelce a stíhače britské RAF byl v roce 2008 natočen dokumentární snímek Nepřítel osudu.

Při návratu z jeho třetího náletu v říjnu 1940 letadlo pohltily plameny a celá posádka kromě něj uhořela. Utrpěl těžké popáleniny a přišel o tvář. Prodělal mnoho plastických operací a po několikaletém léčení se do kabiny letounu vrátil, tentokrát jako vycvičený stíhač. "Podruhé do jeho života vstoupila nepřízeň osudu při návratu z operačního letu nad Normandií. Tehdy došlo za špatného počasí při přistávacím manévru ke kolizi jeho stíhačky s překážkou," uvedl Rajm. Letadlo se vzňalo a již vyléčené části obličeje a těla mu podruhé znetvořily plameny. Ani podruhé to František Truhlář nevzdal a po řadě plastických operací se uzdravil a opět se vrátil k létání. Rok po válce se vrátil do Československa a podílel se na výcviku nových pilotů pro obnovené československé letectvo. Tragický se devětadvacetiletému Truhlářovi stal let 3. prosince 1946 z Prahy do Brna. Jako obvykle při něm zaletěl nad rodné město, aby pozdravil jeho obyvatele. Podle vyprávění svědků prováděl leteckou akrobacii. Nízko letící letoun zavadil o střechu domu u sokolovny a havaroval. Truhlář v jeho troskách zahynul.