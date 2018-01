Valachová: Zpráva OLAF neobsahuje nic nad rámec policejního spisu

Zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) o prověřování dotace pro farmu Čapí hnízdo neobsahuje nic podstatného nad to, co už je ve vyšetřovacím spisu české policie. ČTK to řekla členka mandátového a imunitního výboru Kateřina Valachová (ČSSD) potom, co si zprávu pročetla na pražském policejním ředitelství. Uvedla taky, že zpráva nekonstatuje trestnost žádné osoby, protože evropskému úřadu to podle ní nepřísluší.

Policie v případu Čapí hnízdo obvinila mimo jiné premiéra a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše a prvního místopředsedu hnutí Jaroslava Faltýnka. Imunitní výbor nyní opět řeší policejní žádost o jejich vydání k trestnímu stíhání, které bylo po sněmovních volbách přerušeno. Výbor bude pokračovat v projednávání žádostí v úterý. Mají přijít Babiš a Faltýnek i vyšetřovatel a státní zástupce.