Francouzský prezident Emmanuel Macron se po setkání se španělským premiérem Pedrem Sánchezem vyslovil pro finanční sankce vůči zemím EU, které by odmítaly migranty s prokázaným nárokem na azyl, uvedla agentura Reuters. Na rozdíl od některých dalších evropských představitelů by chtěli Macron a Sánchez vytvořit uzavřená střediska pro migranty na evropské půdě. To je v přímém rozporu s tím, co v uplynulých dnech požadovali jiní evropští politici. V4 dál požaduje zastavení migrace mimo Evropu, uvedl český premiér Andrej Babiš (ANO) v reakci na Macronovo prohlášení. Babiš telefonicky mluvil s německou kancléřkou Merkelovou o nedělním minisummitu o migraci. Na rozdíl od Francie nám rozhodně nevyčítá neúčast, řekl.

Minisummit k migraci, kterého se v neděli zúčastní představitelé některých zemí EU, byl podle českého premiéra Andreje Babiše (ANO) svolán nestandardně. Babiš se ohradil vůči slovům o "bojkotu" na adresu zemí visegrádské skupiny, která pronesl podle agentury AFP mluvčí francouzské vlády Benjamin Griveaux. Státy skupiny, tedy Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko, se ve čtvrtek rozhodly k neúčasti na nedělní schůzce.