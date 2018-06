V Zoo Ostrava se zabydluje nový slon

V ostravské zoologická zahradě se zabydluje nový obyvatel sloního pavilonu. Samec Maxim byl do Ostravy přivezen ze zoo ve francouzském Le Pal, kde žil od roku 2012. Cestu i vstup do nového domova zvládl Maxim bez problémů. Z transportní bedny vyšel sám po několika minutách. A protože byl klidný, nejevil žádné známky stresu, ošetřovatelé Maxima už v den příjezdu pustili i do venkovního výběhu. Zatím zůstává oddělený od ostatních slonů, ale venku už se mohli přes bariéru osahat choboty.

Ostravské sloní stádo V ostravské zoo dosud tvořily čtyři slonice včetně nejmladší Rashmi, která se v Ostravě narodila před sedmi lety, a s nimi i roční sameček Chandru. Dospělého samce zoo získala zcela zdarma – v rámci mezinárodních záchovných programů se za zvířata neplatí, hrazeny jsou jen náklady na přepravu.

Stádo slonů se dvěma mláďaty je jedním z největších lákadel ostravské zoo.