V Tříkrálových sbírkách se od r. 2000 vybralo už přes miliardu Kč

Do Tříkrálových sbírek, které pořádá Charita ČR, lidé od roku 2000 přispěli na pomoc potřebným už celkovou částkou přes 1,13 miliardy korun. V letošním roce se podařilo pro seniory, matky s dětmi v tísni, rodiny v tíživé situaci či lidi bez domova vybrat více než sto milionů korun. Dárci budou moci koledníkům věnovat příspěvek i příští rok, kdy se koná 18. ročník sbírky. Začíná hned 1. ledna. ČTK o tom informoval mluvčí Charity ČR Jan Oulík. Dobrovolníci budou koledovat až do 14. ledna. Při poslední sbírce jich do ulic vyrazilo víc než 60.000.

Výtěžek se podle Oulíka rozděluje podle pevně stanoveného klíče. Celkem 65 procent vybrané částky se použije na pomoc v obci či jejím okolí, kde dárci peníze věnovali. Dalších 15 procent sumy putuje na projekty v diecézi, pět procent na celostátní projekty a desetina na zahraniční pomoc. Zbývajících pět procent připadne na náklady a režii sbírky.