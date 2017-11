V Tančícím domě je velká výstava Josefa Lady

Tvorbu jednoho z nejpopulárnějších českých výtvarníků Josefa Lady ukazuje výstava v Tančícím domě. Čítá na 400 děl a představuje nejznámější obrazy z jeho volné tvorby, ilustrace knih a novin z meziválečné doby i dosud nezveřejněné kresby. Výstava Sedmičky Josefa Lady se koná při příležitosti jeho letošního 130. výročí narození a 60. výročí úmrtí. Potrvá do 1. dubna. "Výstavu jsme připravovali více než rok a věřím, že se nám podařilo dát dohromady opravdu jedinečný soubor děl, který návštěvníkům ukáže mého dědečka i z jiné perspektivy než pouze jako slavného malíře a ilustrátora. Lidé nahlédnou přímo do jeho pracovny, uvidí také jeho kostýmní návrhy i obrazy, které nebyly během posledních 60 let nikde veřejně vystaveny," uvedl Josef Lada, vnuk malíře.

Ve dvou patrech Tančícího domu jsou známé Ladovy obrazy ze 40. let jako Rvačka v hospodě, Ponocný či Tři koledníci na sv. Štěpána i méně známý obraz Mikuláš, anděl a čert, Volební karikatury I. a II. z 20. let nebo soubor ilustrací Radecký a kanonýr Jabůrek, který byl naposledy vystaven v roce 1957. Návštěvníci si mohou prohlédnout také ilustrace časopisů a knih včetně slavného Haškova Švejka. Na trhu s uměním patří Lada k umělcům, za jehož práce na papíře se začínají platit sumy, které se před dvěma desítkami let platily za obrazy, tedy několikamilionové částky.