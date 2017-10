V Táboře vzniká čtvrttunová socha z čokolády, aspiruje na rekord

Zhruba 250 kilogramů čokolády se spotřebuje na výrobu sochy, která vzniká na Čokoládování, festivalu muzea čokolády v Táboře. Bude největší v ČR, organizátoři ji chtějí zapsat do České knihy rekordů. Festival, který loni přilákal 2500 lidí, nabízí i módní přehlídku s čokoládovými klobouky nebo čokoládovou kosmetiku. ČTK to řekla ředitelka muzea čokolády Petra Kovandová. Festival začal v pátek koncertem a vypuštěním asi tisíce balonků s čokoládovými přáníčky. Představují se zde výrobci čokolády z celého Česka, a to i s výrobky jako je čokoládové víno a kosmetika včetně mýdel.