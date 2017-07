Pracovníci v sociálních službách, kteří mají mít od července přidáno, dostanou vyšší výplaty včas. Uvedla to Asociace krajů ČR premiéra. Kraje rovněž požádaly ministerstvo práce a sociálních věcí o doplacení 822 milionů korun, které ze svých rozpočtů vyplatily poskytovatelům péče od loňského listopadu do konce června. Platy v sociálních službách zvedá od července vládní nařízení. Stát na to krajům poslal dohromady 1,16 miliardy korun. K rozdělení peněz na růst platů kraje v předminulém týdnu vyzvali premiér Bohuslav Sobotka a ministryně práce Michaela Marksová (oba ČSSD).