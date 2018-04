V sociálních domovech pro lidi v nouzi by mělo být nejvýš 12 bytů

V nových sociálních domovech, které plánuje ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) jako sociální bydlení, by nemělo být víc než 12 bytů. Obce by na výstavbu těchto ubytovacích zařízení měly dostat peníze od státu, a to až do výše celkových nákladů. ČTK to po jednání na ministerstvu pro místní rozvoj sdělila Platforma pro sociální bydlení a poslanci Pirátské strany. Záměr zřídit obecní ubytovny platforma i Piráti už dřív kritizovali. Podle nich by lidem v nouzi pomohly sociální byty, ne další ubytovací zařízení. Podle legislativního plánu vlády v demisi Andreje Babiše (ANO) by zákon o sociálním bydlení měl platit od ledna 2021. Podle návrhu ministerstva pro místní rozvoj by do sociálního bydlení spadaly sociální byty, které už obce mají, a také nové sociální domovy.