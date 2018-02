V Sedlčanech skončí výroba sýrů

V Sedlčanech na Příbramsku skončí tradiční výroba sýrů. Společnost Savencia Fromage & Dairy Czech Republic ji chce kvůli zvýšení efektivity do roka a půl postupně přesunout do závodu v Hesově na Havlíčkobrodsku. ČTK to po jednání s vedením firmy řekli starosta Sedlčan Jiří Burian (ODS) a ředitelka krajské pobočky úřadu práce v Příbrami Renata Malichová. V sedlčanském závodě pracuje téměř tři sta lidí. Podle Buriana jde o špatnou zprávu pro město. "Ta fabrika tu má svou téměř sedmdesátiletou historii, má tradiční výrobu, která odtud zmizí. A to je asi největší ztráta včetně těch pracovních míst," uvedl Burian. Výroba v Sedlčanech má být snižována postupně, ukončení je plánováno příští rok v květnu. Odcházejícím lidem chce firma vyplatit nadstandardní odstupné.

Pracovníci úřadu práce plánují, že vyjedou přímo za zaměstnanci sýrárny. "Sestavíme výjezdovou jednotku, která bude s těmi lidmi jednat a nabízet jim místa," uvedla Malichová. Cílem je, aby plynule přešli na jiné pozice nebo zaměstnanecké rekvalifikace. Část pracovníků chce firma přesvědčit k odchodu na Vysočinu. V Sedlčanech je podle Buriana zatím nízká nezaměstnanost kolem 3,5 procenta, sýrárna ale patří mezi největší zaměstnavatele. Otázkou je, jaký bude další osud obchodní značky Sedlčanský, pod níž se prodávají známé hermelíny a další výrobky.