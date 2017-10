V Rozvadově začíná světový turnaj v pokeru, dosud největší v ČR

V rozvadovském kasinu King's začne v pátek hlavní část největšího turnaje v pokeru, jaký se kdy v ČR hrál. World Series of Poker Europe je největší turnaj za hranicemi Las Vegas, součást americké série World Series of Poker. Turnaj potrvá do 10. listopadu. Za měsíc se tam sjede kolem 30.000 hráčů z více než 80 států, což je určitě rekord série, která se v Evropě hraje jednou za dva roky; kdo vyhraje jeden z 11 zlatých náramků, stává se v konkrétním stylu hry mistrem světa pro tento rok, řekl ČTK majitel kasina Leon Tsoukernik. Podle něj jde o jednoznačně největší turnaj v Česku.