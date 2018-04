V Římě budou vyzdviženy ostatky kardinála Berana

Z baziliky sv. Petra ve Vatikánu budou dnes vpodvečer vyzdviženy ostatky kardinála Josefa Berana, který byl v místě posledního odpočinku papežů pohřben po svém úmrtí v tamním exilu. Beran si však přál být pohřben ve své vlasti, kterou nechtěl opustit ani přes perzekuci obou totalitních režimů. Převoz ostatků povolil letos počátkem roku papež František. Do Říma se vydává delegace složená ze zástupců české katolické církve i politických reprezentantů státu. Povede ji ministr kultury Ilja Šmíd (za ANO).

Po vyzdvižení ostatků se dnes večer uskuteční liturgie v papežské koleji Nepomucenum, s kardinálem se budou loučit tamní seminaristé a krajané. Kardinál Beran v Nepomucenu bydlel od února 1965 do své smrti 17. května 1969. Od 19:00 bude mši sloužit slovenský kardinál Jozef Tomko a ostatky budou ještě do 22:00 vystaveny k možnému projevení úcty v kapli koleje. V pátek odpoledne budou ostatky kardinála Berana vojenským speciálem převezeny do Prahy.