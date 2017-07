Třiačtyřicetiletá Češka se v pátek zranila při pádu do ledovcové trhliny v rakouském pohoří Dachstein. Informuje o tom nyní agentura APA s odvoláním na policejní zprávu. Ženu z trhliny vyprostila záchranná služba. Se zraněním bérce pak byla přepravena vrtulníkem do nemocnice. Žena patřila do šestičlenné skupiny horolezců. Při výstupu na ledovec sklouzla asi 30 metrů a následně spadla do ledovcové trhliny hluboké kolem šesti metrů.