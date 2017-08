Česká společnost ornitologická (ČSO) začala v minulých dnech v ptačím parku Josefovské louky u Josefova na Náchodsku budovat soustavu mělkých tůní a prohlubní zvanou ptačník. Dílo Slavíkovský ptačník o vodní ploše asi 1,5 hektaru by mělo vytvořit vhodné prostředí pro ohrožené mokřadní ptáky. Hotovo by mohlo být do konce letošního roku. ČTK to řekl správce parku Břeněk Michálek.