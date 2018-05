V prvním semifinále Eurovize dnes vystoupí český zpěvák Josef

V portugalské metropoli Lisabonu se dnes uskuteční první semifinále mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Mezi jeho 19 účastníky je i český zástupce Mikolas Josef, který by podle sázkařských webů měl mít šanci na postup do velkého finále, naplánovaného na 12. května. Josef přijel do Lisabonu se svou vlastní písní Lie To Me. Jeho účast ale byla ohrožena kvůli poranění páteře, jež utrpěl koncem dubna během zkoušky na soutěž. Byl sice převezen do nemocnice, nicméně o několik dní později úspěšně absolvoval další přípravnou zkoušku, i když bez akrobatických kousků. Písňového klání se účastní zástupci 43 národních delegací.