V příštím roce by měly dostat potravinové banky zase 30 milionů

Na dotace pro potravinové banky by v příštím roce mělo ministerstvo zemědělství opět vyčlenit 30 milionů korun. Letos jejich provozovatelé vyčerpali 29,8 milionu. Na fóru o plýtvání potravinami to řekla náměstkyně ministra zemědělství Viera Šedivá. Potravinové banky čekají od příštího roku až trojnásobně větší příjem potravin, podle novely zákona o potravinách jim budou muset obchodní řetězce nabídnout nezávadné jídlo, které hodlají vyřadit z prodeje. Loni získaly banky kolem 1200 tun jídla, letos by mohlo být potravin dvakrát tolik, řekl dříve předseda České federace potravinových bank Aleš Slavíček. Aktuálně se čeká na to, jak úspěšná bude podzimní Národní potravinová sbírka. Potravinových bank je v ČR čtrnáct.

Novelou zákona o potravinách se zabývá také Ústavní soud. Skupina 25 senátorů reprezentovaná Ivem Valentou podala návrh na zrušení části novely. Povinnost darovat potraviny považují za zásah do vlastnických práv, vadí jim také desetimilionová pokuta, kterou zákon stanovuje.