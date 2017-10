V Přerově začal jazzový festival, hostí i hvězdy z USA

V Přerově dnes začal Československý jazzový festival, který bude po tři dny hostit jazzové hvězdy z tuzemska, ale i z USA, Španělska či Velké Británie. První festivalový večer otevřela česká vokální skupina Skety, kterou na pódiu vystřídala italská zpěvačka Roberta Gambariniová, o jejíž účast stáli pořadatelé několik let. Festival, jehož tradice sahá až do roku 1966, se koná až do 28. října.

Přehlídka se letos těší poměrně velkému zájmu návštěvníků, všechny tři festivalové večery v Městském domě jsou téměř vyprodány. Poslední festivalový večer se představí vycházející evropská jazzová hvězda, španělská skupina Patax, která vystoupí se vzpomínkou na Michaela Jacksona. Koncertu bude předcházet vystoupení taneční britské skupiny Matt Bianco & New Cool Collective. Na programu nechybějí ani čeští zástupci jazzové scény. V sobotu se představí československá kapela Borise Urbánka Tutu, která bude na pódiu slavit 30. výročí svého založení. Pořadatelé pozvali také saxofonistu Ondřeje Štveráčka.