V botanické zahradě v Praze-Troji začala výstava tropických motýlů. Ve skleníku Fata Morgana se postupně vylíhne 5390 pestrobarevných motýlů z kukel, které jsou z britské farmy ve Stratfordu nad Avonou. Celkem by mělo být k vidění 60 až 80 druhů motýlů. Šestnáctý ročník výstavy potrvá do neděle 20. května. Přehlídka tropických motýlů patří mezi nejoblíbenější akce v botanické zahradě, každý rok do skleníků Fata Morgana přiláká desítky tisíc návštěvníků.