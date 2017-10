V Praze začíná čtyřdenní festival světla Signal

V pražských ulicích začíná pátý ročník festivalu světla Signal, během něhož lidé uvidí světelné umělecké objekty, videomappingy nebo interaktivní vizuální instalace. Letos připravili organizátoři dvě trasy - první v historickém centru, druhou na Vinohradech. Důvodem rozšíření festivalu je vysoká návštěvnost akce, která v minulém roce přilákala do ulic metropole přes půl milionu lidí. Program bude ode dneška do neděle začínat vždy v 19 hodin a potrvá do půlnoci. Většina venkovních děl bude k vidění zdarma.

Novinkou letošního ročníku je Galerijní zóna. Tvoří ji čtyři instalace v prostorech, které nejsou často přístupné veřejnosti. Za cenu 100 korun se zájemci dostanou do Colloredo-Mansfeldského paláce, Domu uměleckého průmyslu DUP 39, paláce U Stýblů a do Zrcadlové kaple Klementina.