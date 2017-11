V Praze začíná 18. ročník festivalu queer filmů Mezipatra

Celovečerní hrané filmy, krátké snímky i dokumenty představí letošní ročník festivalu Mezipatra, který začíná v Praze. Za hlavní motto 18. ročníku přehlídky queer filmů, tedy filmů o životě gayů, leseb, bisexuálů či transsexuálů pořadatelé zvolili slova "Sami za sebe". Publikum uvidí nejen evropská díla, ale také práce filmařů z Ameriky, Asie či Afriky. Pražská část akce potrvá do 9. listopadu. Od 10. do 17. listopadu se festival přesune do Brna.

O slavnostní zahájení se postará film Tom of Finland. Životopisné drama přibližuje osud umělce, který nemohl svobodně tvořit. Přesto se později stal ikonou gayů. Režisér Dome Krukoski za snímek získal ocenění pro nejlepší zahraniční film na festivalu v Tribece.