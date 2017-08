V Praze vystoupí Robbie Williams

V sobotu večer v Praze v rámci turné k albu The Heavy Entertainment Show vystoupí britský zpěvák a skladatel Robbie Williams.

Třiačtyřicetiletý Williams, který se celebritou stal už na začátku 90. let jako člen chlapecké kapely Take That, se do metropole vrátí po roce. Loni v Praze odehrál soukromou show na svatbě dcery ruského oligarchy Rašida Sardarova. Pro veřejnost britský hudebník v Česku naposledy vystoupil před třemi lety. Ve vyprodané pražské O2 areně jeho show aplaudovalo 16 tisíc diváků.