V Praze se srazily tramvaje, na místě je asi 20 lehce zraněných

V Praze se v Ječné ulici na zastávce Štěpánská srazily dvě tramvaje. "Na místě se nachází přibližně 20 poraněných, všechna poranění jsou lehčího charakteru," řekla mluvčí záchranné služby Jana Poštová novinářům. Všichni zranění jsou v péči záchranářů a budou přepraveni do nemocničních zařízení, žádný z pacientů nebyl v bezvědomí. "Ve směru ke Karlovu náměstí se srazily dvě tramvaje, jedna narazila do druhé, do před ní stojící," řekl ČTK policejní mluvčí Jan Daněk.