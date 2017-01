28-01-2017 09:11 | Martina Bílá

V historické budově Národního divadla (ND) v Praze se uskuteční premiéra opery Giacoma Pucciniho Tosca v režii Arnauda Bernarda. Hudebního nastudování se ujal dirigent Andreas Sebastian Weiser. V titulní roli vystoupí sólistka Opery ND Anda-Louise Bogza, jako Mario Cavaradossi se představí Peter Berger a Scarpia ztvární Francesco Landolfi. Dále účinkují Sbor a Orchestr Státní opery a Kühnův dětský sbor se sbormistrem Jiřím Chválou. Představení má české a anglické titulky.

Zpravodajský souhrn, který nabízíme každý večer od cca. 20 hodin, najdete zde.

Lidé, kteří se musí postarat o příbuzné s vážnou nemocí či po úrazu, by mohli v budoucnu na péči mít placené ošetřovatelské volno. Vzít by si ho mohli až na 90 dní, z nemocenského pojištění by mohli dostávat 60 procent základu svého příjmu. Počítá s tím návrh novely o nemocenském pojištění, který by měla v pondělí projednat vláda. Proti záměru se staví ministerstvo financí, a to hlavně kvůli zvýšení výdajů. Zaměstnavatelům pak vadí, že by museli pracovníka na delší dobu uvolnit, najít za něj náhradu a držet mu místo.