Ve středu má v pražském kině Lucerna premiéru filmový dokument Universum Brdečka. Přibližuje osobnost literáta, kreslíře a režiséra Jiřího Brdečky, a to téměř bez použití archivních záběrů. Tvůrce českých filmových hitů Limonádový Joe, Tajemství hradu v Karpatech nebo Adéla ještě nevečeřela by se letos na Štědrý den dožil stých narozenin. Od jeho úmrtí uplynulo v červnu 35 let.