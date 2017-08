V Praze letos nejrychleji přibývá turistů z Asie a Ruska. Na žebříčku zemí odkud do ČR přijíždí nejvíce návštěvníků si Rusko polepšilo o dvě příčky na třetí místo, Jižní Korea na šestou pozici a Čína na osmou. Turisté z Asie tvoří již 18,2 procenta cizinců. Na prvním místě zůstalo z hlediska počtu hostů stejně jako v předcházejících letech Německo. Němců do Prahy přijelo 402.030. Na druhém místě jsou USA s počtem 201.000 návštěvníků. Od září loňského roku přibývá ruských turistů v hlavním městě, v prvním pololetí jich přijelo 188.000. Vyplývá to z analýzy Prague City Tourism za první letošní pololetí.