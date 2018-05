V Praze jezdí dvě tramvaje polepené výmluvami černých pasažérů

Do pražských ulic poprvé vyjely dvě tramvaje polepené komickými výmluvami černých pasažérů posbíranými z praxe revizorů. Tramvaje budou jezdit na linkách 17 a 13 a jsou součástí kampaně, která má motivovat černé pasažéry, aby se z nich stali platící cestující. "Akce má připomenout to, že Praha stále z jízdného získává zhruba čtyři miliardy korun ročně, což je velmi významná částka," uvedl náměstek ředitele organizace Ropid Martin Šubrt. I když v Praze je jízdné ve srovnání s jinými evropskými metropolemi velmi nízké, je podle něj stále významnou složkou financování dopravy, a proto je nutné ho platit.

Mezi výmluvy například patří: "Nemůžu vám ukázat svůj jízdní doklad, protože jsem tady v utajení, a prasklo by tak moje krytí," nebo "Jízdenku mi sežral pes." Mezi úsměvné případy patří například to, když přistižený prohlásí, že jede do hospody, kde se plánuje opít, takže si radši nic nevzal.