V Praze dnes na Prague Proms vystoupí skladatel Ennio Morricone

V pražském Obecním domě se dnes v roli dirigenta v rámci festivalu Prague Proms představí slavný italský skladatel Ennio Morricone. Povede Český národní symfonický orchestr (ČNSO), který je pořadatelem festivalu. V koncertu s názvem Musica Assoluta vedle filmové hudby zazní duchovní skladba Stvoření & Babylónská věž nebo kantáta pro flétnu, sbor a orchestr Vuoto d'anima piena. Vedle Morriconeho a ČNSO vystoupí Kühnův smíšený sbor se sbormistryní Lenkou Navrátilovou.

Morricone, který 10. listopadu oslaví devadesátiny, složil hudbu k více než 500 filmům a televizním seriálům. Při svém posledním tuzemském vystoupení v říjnu loňského roku v rámci světového turné Ennio Morricone - Last ever show s podtitulem Goodbye Prague v pražské O2 areně oznámil, že příští rok již ve velkých halách vystupovat nebude. Přesto se do O2 areny vrátí 25. ledna příštího roku. ČNSO s Morriconem spolupracuje devátý rok.