V Plzni vyšla kniha o věznici Bory, slavných vězních i útěcích

Historii, architekturu, běžný život i významné vězně či útěky největší české věznice v Plzni - Borech popisuje nová kniha plzeňského nakladatelství Starý most nazvaná Věznice borská. Za 140 let historie věznice je to první tak obsáhlá a komplexní kniha o největším nápravném zařízení v Česku, řekli novinářům autor knihy Lukáš Paleček a ředitel věznice Petr Vlk. Dnes už asi nikdo nespočítá, kolik desítek tisíc vězňů, možná i více, branami věznice prošlo a kolik zde dohromady odseděli let. Od svého postavení v roce 1878 byla věznice nejen pro kriminální vězně, ale také pro politické. Uvězněni zde byli pozdější prezidenti, ministři i řada známých osobností.

"Nejznámější vězeň je asi Václav Havel, byl zde ve výkonu trestu i komunistický prezident Antonín Zápotocký, první československý ministr financi Alois Rašín nebo první polistopadový ministr zahraničí Jiří Dienstbier," vyjmenoval autor knihy. Na Borech strávil za války nějaký čas loutkář Josef Skupa, později zde byli členové československého hokejového týmu - Gustav Bubník a další, kteří byli odsouzeni ve vykonstruovaném politickém procesu. Borskou věznicí prošli chartisté i například kardinál a arcibiskup pražský Dominik Duka. Jediným vězněm, který byl přímo v areálu věznice popraven, byl generál Heliodor Píka. Političtí vězni byli na Borech téměř neustále až do roku 1989.