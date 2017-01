23-01-2017 13:52 | Zdeňka Kuchyňová

Zpravodajský souhrn, který nabízíme každý večer od cca. 20 hodin, najdete zde.

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD) navrhne, aby státní podnik Diamo odkoupil za jednu korunu černouhelnou společnost OKD, která je v úpadku. Ministr uvedl, že by si však nejvíce přál, aby OKD koupil soukromý investor, který by zaplatil a zajistil postupný útlum těžby. Návrh MPO považuje za důležitý ve chvíli, kdyby podobná nabídka od některého z investorů nepřišla. Podle svého dřívějšího vyjádření firma oslovila více než 200 investorů z celého světa.

Nový český agrární diplomat, který měl letos nastoupit do Spojených států amerických, možná do zámoří nezamíří. Ministerstva se rozhodnou těsně před jeho jmenováním. Bude záviset i na tom, zda bude nová americká administrativa v čele s prezidentem Donaldem Trumpem zavádět dovozová cla. Na tiskové konferenci to řekl ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Zemědělští diplomaté už působí v Saúdské Arábii, Číně, Rusku a Srbsku. Nově by měli nastoupit do USA, Japonska a Libanonu. Země, ve kterých agrární diplomati působí nebo tam působit začnou, mají exportní potenciál pro české výrobky. Například od amerického trhu si ministerstvo slibovalo posílení odbytu u piva, chmele, cukrovinek, bioproduktů, zdravé výživy a košer potravin. Libanon má potenciál pro růst vývozu mléčných produktů. Japonsko je podle ministerstva jedním z největších dovozců potravin na světě, je tak vhodným odrazovým můstkem pro další exporty do Asie.