V Peci pod Sněžkou v příštích dvou letech přibudou stovky lůžek

V centru Pece pod Sněžkou se do dvou let zvýší počet lůžek v ubytovacích zařízeních o více než dvě stovky, tedy zhruba o dvě procenta. Nárůst souvisí se stavbami hotelů či penzionů. ČTK to řekl starosta Alan Tomášek (ODS), který odhaduje nárůst počtu lůžek o přibližně 260. Pec má v současnosti okolo 13.500 lůžek. V posledních letech zažívá centrum Pece nebývalý stavební ruch. Příští rok by se měly otevřít dva apartmánové hotely - Apartmány Svatý Vavřinec a Pecr Deep. Penzion Post u autobusového nádraží dostane podobu hrubé stavby. Do dvou let by také měl v Peci po delší době vzniknout na místě bývalého hotelu Hradec i zcela nový klasický hotel.