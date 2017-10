V parku miniatur Boheminium přibude model hradu Loket

Park Boheminium v Mariánských Lázních v říjnu odhalí miniaturu hradu Loket. Na výrobě modelu nejnavštěvovanější památky v Karlovarském kraji zatím pracují vězni v Horním Slavkově, poprvé ji návštěvníci uvidí při odhalení 28. října. Bude svou rozlohou patřit k největším modelům v parku miniatur, řekl ČTK za provozovatele parku Boheminium Tomáš Slifka. "Poprvé budou moci návštěvníci nahlédnout také dovnitř modelu, a to ze dvou stran. Z vyvýšené plošiny, na kterou se dostanou po kamenném schodišti, a z opačné strany, kdy mohou přijít po pískové cestičce podél říčky, snadno dostupné, abychom o pohled do hradu neochudili vozíčkáře a maminky s kočárky," uvedl Slifka. Součástí modelu bude například i erb hradu Loket, zákruta Ohře a řetězový most císaře Ferdinanda. Most, který v Lokti překlenoval Ohři na přelomu 19. a 20. století, byl největším řetězovým mostem v českých zemích.