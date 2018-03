V pařížském Grand Palais začíná velká výstava Kupkových děl

V pařížské galerii Grand Palais začíná retrospektivní výstava děl průkopníka abstraktní malby Františka Kupky. Výstavu připravila Národní galerie v Praze s partnery z Francie a Finska. Potrvá do 30. července a poskytne chronologicky řazený pohled na Kupkovo dílo. K vidění bude 300 maleb, kreseb, grafik, knih i dokumentů vztahujících se k umělci, který se narodil v Opočnu a velkou část života strávil v Puteaux u Paříže. Od 7. září do 20. ledna pak bude v obměněné podobě výstava přístupná české veřejnosti, a to v pražské Valdštejnské jízdárně. Dnes platí Kupka zejména za nejlépe prodávaného českého umělce. Nejdráže se zatím prodal jeho obraz Vzlet, a to v roce 2016 ve Stockholmu za v přepočtu 68,7 milionu korun.