V Paříži začíná výstava o malíři Kupkovi, od září bude v Praze

Výstava zasvěcená českému malíři Františku Kupkovi s podtitulem "průkopník abstrakce" bude od středy až do konce července k vidění v pařížské galerii Grand Palais. Od 7. září do 20. ledna pak bude v obměněné podobě výstava přístupná české veřejnosti, a to v pražské Valdštejnské jízdárně. Na sestavení retrospektivní výstavy spolupracovaly Národní galerie v Praze, francouzské Centre Pompidou a Ateneum Art Museum v Helsinkách. Figurují v ní kromě děl z českých a francouzských sbírek také práce z newyorského Guggenheimova muzea nebo vídeňské Albertiny.

Retrospektiva je rozdělená do pěti sekcí, které mapují Kupkovu dráhu od počátků ovlivněných symbolismem, přes přechod k abstrakci v roce 1912 až k posledním obrazům z 50. let. Práce na papíře mají zase představit Kupku jako satirického kreslíře a znamenitého ilustrátora, umělce se zájmem o filozofii, antiku, náboženství i vědu. Nejdráže se zatím prodal Kupkův obraz Vzlet, a to v roce 2016 ve Stockholmu za v přepočtu 68,7 milionu Kč.