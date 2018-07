V Ostravě začíná přestavba stadionu na Bazalech

Fotbalový stadion na ostravských Bazalech, kde dříve hrál svá utkání Baník, se začíná přestavovat na moderní tréninkový areál pro mládež z celého Moravskoslezského kraje. Už v úterý se stavbaři pustí do odstrojování a demolice hlavní tribuny, která by měla zcela zmizet do šesti týdnů. Přestavba areálu přijde na více než 250 milionů, hráči by na nová hřiště měli poprvé vyběhnout v září příštího roku. Novinářům to řekli zástupci města, kraje a společnosti Hochtief CZ, která má stavbu na starosti.

Stadion Bazaly ve Slezské Ostravě byl oficiálně otevřen 19. dubna 1959. Na přelomu 70. a 80. let tam nebyly výjimkou ani třicetitisícové návštěvy, pak byla kapacita snížena, naposledy na 10.039 míst. Ostravští fotbalisté na Bazalech vybojovali čtyřikrát mistrovský titul (1976, 1980, 1981, 2004), několik zápasů tam odehrála i česká fotbalová reprezentace.