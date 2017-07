V Ostravě dnes začíná festival Colours of Ostrava. Během čtyř dnů v Dolních Vítkovicích vystoupí například Norah Jonesová, Imagine Dragons či Jamiroquai. V programu prvního dne se objevily hned tři velké hvězdy. Vystoupí zpěvačka Birdy, britští alt-J a americká kapela Imagine Dragons, která na Colours of Ostrava přiveze také nové album nazvané Evolve. Dnes také zažije premiéru společný americko-český hudebně-vizuálně-světelný projekt dvou hudebníků a konstruktérů unikátních nástrojů Williama Close and The Earth Harp a Lenky Morávkové and Bohemian Cristal Instrument. Struny harfy Williama Close budou napnuty z Fresh stage až na protilehlou konstrukci balkonu. Dlouhé budou 40 metrů.