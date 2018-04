V osmi lokalitách v Česku se dnes koná Den proti úložišti

V osmi lokalitách v Česku se dnes koná čtvrtý ročník Dne proti úložišti. Obce a spolky v místech, kde by podle státu mohlo v budoucnu vzniknout hlubinné úložiště jaderného odpadu, pořádají pochody, cyklovýlety, besedy či koncerty. Poprvé se zapojí i obyvatelé nově přidané lokality Na Skalním poblíž elektrárny Dukovany, kteří s plány úložiště pod jejich domovy také nesouhlasí.

Úložiště, v němž by měly být trvale v hloubce půl kilometru uloženy tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren, má v ČR vzniknout do roku 2065. O jeho umístění má vláda rozhodnout do roku 2025.