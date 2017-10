V novém akčním plánu pro hazard bude možná systém péče o hráče

V Česku by se v příštích letech měl vybudovat systém péče o lidi, kteří začnou být závislí na hraní automatů, internetových hazardních her či na sázení. Tento systém chybí a hráčů, kteří mají problémy, přibývá. Po konferenci Hazardní hraní v ČR to novinářům řekl národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. V Česku v posledních letech přibývá lidí se závislostí na hraní automatů, internetových hazardních her či na sázení. Podle odborných odhadů jich loni mohlo být až 120.000. Problémy s hraním mohlo mít přes půl milionu Čechů a Češek. V roce 2014 bylo problémových hráčů 440.000, závislých kolem 100.000. "Zásadně nám chybí nějaká pomoc těmto lidem," řekl Vobořil. Loni a letos šlo na podporu služeb, které pomáhají patologickým hráčům, ze státního rozpočtu 25 milionů korun. Vobořil již dříve navrhoval, aby na léčbu závislosti na hraní bylo vyčleněno přibližně jedno procento z daně hazardu, což by znamenalo asi 100 milionů korun. S tím nesouhlasí ministerstvo financí. Vobořil považuje i tuto částku za nedostačující.

Podle výroční zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti prohráli lidé v hazardních hrách minulý rok 39,3 miliardy korun. Průměrný dluh hráče dosahoval 1,2 milionu korun. Vklady do hry rostou od roku 2013, loni se meziročně zvedly o 29 procent. Problémy s hraním mohou mít čtyři procenta mužů a 0,8 procenta žen. Podle výzkumu mezi lékaři zhruba desetinu závislých tvoří děti a mladí do 18 let.