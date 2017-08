Meteorický roj Perseidy, který je na noční obloze viditelný od 17. července, tento víkend vyvrcholí. Maxima dosáhne v sobotu po 23. hodině, uvedl dnes Astronomický ústav AV ČR. Úkaz známý jako padání hvězd způsobuje hoření meteorů, které se dostanou do atmosféry. Každoroční úkaz začíná 17. července a vrcholí kolem 12. srpna, když se Země ocitne v nejhustší části roje. Jeho částice, zpravidla menší než zrnko písku, vstupují do atmosféry rychlostí 60 m/s. Při hoření zazáří jasným světlem, někdy i barevným. V maximu je jich až 80 za hodinu. Perseidy je nejlepší pozorovat okem, viditelné by měly být po celé obloze.