V Mostě našli pod soudní budovou schránku starou 135 let

Historickou kovovou schránku starou 135 let otevřeli v Mostě. Ukrývala dobové noviny, peníze, množství fotografií, předpis na předcházení zápalu plic i brk na psaní. Uložena byla v roce 1883 pod budovou bývalého krajského soudu v Mostě, kam ji do posledního kamene schovalo tehdejší vedení města. Mezi nejdůležitější dokumenty patří listiny o dokončení původní stavby okresního muzea v Mostě a listina podepsaná jeho architekty, dodavateli a stavebníky. Schránka ukrývala také tržní a hřbitovní řád, dobové noviny a historické fotografie zachycující původní, dnes už neexistující Most.