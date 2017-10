V Moskvě bude během české výstavy k vidění i lebka sv. Ludmily

Relikviáře ze 14. století a o dvě stovky let starší bronzový svícen budou nejstaršími exponáty ze Svatovítského pokladu, které poveze prezident Miloš Zeman na výstavu do Moskvy. Z více než stovky předmětů patří k nejvzácnějším také soubor textilií spojených se svatou Ludmilou a českými královnami. Moskvané uvidí v některém z tamních chrámů i lebku svaté Ludmily, sdělil na dotaz ČTK mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Výstava Poklady Pražského hradu se bude konat ve Státním historickém muzeu na Rudém náměstí. Má být reciproční za přehlídku exponátů z dynastie Romanovců, která na Pražském hradě byla v roce 2011. Ovčáček uvedl, že celkem bude vystaveno 126 předmětů. Návštěvníci podle něj uvidí různé exponáty od uměleckých kopií korunovačních klenotů přes architektonické prvky nebo modely Svatovítské rotundy či Starého královského paláce či odlitky sochařských děl spojených se jménem Petra Parléře (triforiové busty) po předměty denní potřeby. Zeman by do Ruska měl odjet kolem 20. listopadu.