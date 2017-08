V Mariánských Lázních začal tradiční Chopinův festival

V Mariánských Lázních koncertem v hudební síni domu Chopin začal 58. ročník Chopinova festivalu. Obecenstvu se představili vítězové mezinárodní klavírní soutěže Fryderyka Chopina, která festivalu předcházela. Program bude pokračovat koncerty, výstavou a společenskými akcemi až do 27. srpna, uvedla tajemnice pořádající Společnosti Fryderyka Chopina Eva Smejkalová.

"Tím prvním, co bych doporučila návštěvníkům, je koncert světově proslulého pianisty Kevina Kennera z USA, který se představí v neděli 20. srpna. Pak také veřejné natáčení Českého rozhlasu 2 - Lenoška Iva Šmoldase, a to v městském divadle za přítomnosti představitele Společnosti Fryderyka Chopina Martina Kasíka. Jako host přijede hudebník, herec a moderátor Marek Eben," uvedla Eva Smejkalová. V rámci festivalu se s programem věnovaným Chopinovi představí například i český klavírista Jan Simon, laureát soutěže Královny Alžběty v Bruselu, nebo mladá pianistka z Maďarska Ivett Gyöngyösiová. Kromě Chopinových skladeb zazní na festivalu i skladby jiných autorů, například v podání Five star quartetu nebo Bennewitzova kvarteta v evangelickém kostele.