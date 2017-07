V Botanické zahradě v Liberci rozkvete po třech letech zmijovec titánský, květenství má na výšku přes 1,6 metru. Botanici to považují za mimořádnou událost a v den, kdy pokvete, bude proto zahrada mimořádně otevřená až do půlnoci. Termín se dá jen odhadnout. Nejpravděpodobnější je sobota, řekl ČTK zahradník Lukáš Koprnický. Zmijovec kvete velmi krátce, obvykle se začne otevírat odpoledne a zavírat následující ráno. Koprnický odhaduje, že květ bude mít asi metrový průměr. Linout se z něj bude silný nepříjemný zápach. "Smrdí to, jako když hnije maso," uvedl zahradník.